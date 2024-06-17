Tecno تطلق واحدا من أفضل هواتف أندرويد

بدأت Tecno بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات مميزة وسيعمل مع شبكات 5G الخلوية الحديثة.

يأتي هاتف Spark 20 Pro 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (168.5/76.2/8.3) ملم.

وشاشاته جاءت IPS LCD، مقاس 7.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يعادل 396 شمعة/م تقريبا.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 6080، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 16غيغابايت، ذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل على كاميرا أساسية بدقة (108+2) ميغابيكسل فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

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ودعمته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات GPS وGLONASS لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وزوّدته ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 33 واط.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأخضر، وسيكون سعره 540 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena