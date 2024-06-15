Honor تكشف عن هاتف متطور قابل للطي

كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي صمم ليكون أحد أفضل الهواتف من حيث الشكل والمواصفات.

يأتي هاتف Magic V Flip بهيكل قابل للطي من المنتصف، أبعاده (176.3/75.6/7.2) ملم، وزنه 193غ.

وحصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، كما زوّد بشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، مقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1200/1092) بيكسل، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات MagicOS 8، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

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وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 50 ميغابيكسل.

وزودته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي.

المصدر: gsmarena