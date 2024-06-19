تحذير شديد من إمكانية اختراق87 مليون كلمة مرور في العالم بسهولة خلال دقيقة واحدة

حذر خبراء شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية من أنه يمكن اختراق ما يقرب من نصف كلمات المرور في العالم في أقل من دقيقة، بعد اختبار 193 مليون كلمة مرور بشكل عام.

وقام محللون وخبراء في شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية بدراسة مفصلة، حيث اعتمدوا على 193 مليون كلمة مرور يمكن الوصول إليها بشكل عام لمقاومة القرصنة.

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وأوضحوا: "قامت كاسبرسكي لاب بتحليل 193 مليون كلمة مرور تم العثور عليها متاحة للعامة على موارد الشبكة المظلمة، ووجدت أن ما يقرب من نصفها (45%، أو 87 مليونا) يمكن اختراقها في أقل من دقيقة".

وأكد الخبراء أن معظم كلمات المرور التي تم تحليلها يمكن اختراقها بسهولة باستخدام الخوارزميات الذكية: لتحديد 14% منها (27 مليونا) لن يستغرق اختراقها أكثر من ساعة، و8% (15 مليونا)، لا يزيد عن يوم واحد.

وأضاف الخبراء أن 23% فقط، أو44 مليون مجموعة، كانت قوية بما يكفي، وسيستغرق حلها أكثر من عام.

وأشار الخبراء إلى أن معظم كلمات المرور تحتوي على كلمة شائعة وموجودة بشكل عام، مما يقلل بشكل كبير من مقاومتها للاختراق.

المصدر: نوفوستي