مؤسسة "Sber" الروسية تحذّر من تطبيق مزيف في App Store

حذّرت مؤسسة "Sber" الروسية من وجود تطبيق مزيف للتعاملات المصرفية في متجر App Store الإلكتروني التابع لشركة آبل.

وقال بيان صادر عن المؤسسة:"يحثّ مصرف سبيربنك التابع لمؤسستنا العملاء على توخي الحذر من تطبيق مزيف في متجر App Store يدعى Sber: New Access to Sbol، هذا التطبيق مزيف وغير تابع للمصرف، وتم إرسال طلبات لحظره".

وأشار البيان إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري تم اكتشاف 21 تطبيقا مزيفا للتعاملات المصرفية، تم الترويج لها على أنها تطبيقات تابعة لمؤسسة "Sber".

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ونوه الخبراء في المؤسسة إلى ضرورة التحقق من صحة أي تطبيق قبل تحميله من متاجر التطبيقات الإلكترونية، وضرورة مراجعة الموقع الرسمي للمؤسسة على الإنترنت، أو التواصل مع المختصين والقنوات الرسمية لـ"Sber" للتأكد من سلامة التطبيق.

المصدر: فيستي