تطبيق جديد من "Sber" لأنظمة iOS

أعلنت مؤسسة "Sber" الروسية عن إطلاق تطبيق جديد يدعى "المحاسبة الإلكترونية"، يمكن تحميله حاليا من متجر App Store التابع لشركة آبل.

ونصحت المؤسسة المستفيدين من خدماتها المصرفية بتحميل التطبيق الجديد طالما هو متاح للتحميل في متجر App Store، وذكرت أن مستخدمي الإصدرات القديمة (12.14.1، و12.15، و13.3) من تطبيقات Sberbank Online ينصح بأن يحملوا التطبيق الجديد أيضا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستزيل الدعم التقني عن الإصدارات القديمة من تطبيقات Sberbank Online، وأن هذه التطبيقات ستتوقف عن العمل عبر أنظمة iOS خلال عام 2024.

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ونتيجة للعقوبات الدولية التي كانت قد فرضت سابقا على مؤسسة "Sber" الروسية وعلى مصرف "سبيربنك" تمت إزالة العديد من تطبيقاتهما من متجري App Store Google Play الإلكترونيين في عام 2022، وحاولت المؤسسة إطلاق العديد من التطبيقات لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني لمستخدميها.

المصدر: فيستي