آبل تزيل تطبيقا آخر تابعا لـ"سبيربنك" من متجر App Store

أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة آبل أزالت تطبيقا مكّن مستخدمي أنظمة iOS من الاستفادة من خدمات مصرف "سبيربنك" الروسي.

وجاء في منشور على موقع "فيستي" الروسي "قامت آبل بإزالة تطبيق (SBOL) الذي مكن مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام iOS من الاستفادة من خدمات مصرف سبيربنك أحد أكبر المصارف الروسية".

وأضاف المنشور "الأسبوع الماضي وفرت آبل في متجر App Store تطبيق (SBOL) الذي سمح لسبيربنك بتوفير خدماته المصرفية للعملاء عبر الإنترنت، وأوصى المصرف باستخدام التطبيق من قبل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحميل تطبيق Sberbank Online على أجهزة آبل، لكن وصباح الثلاثاء 23 أغسطس الجاري اختفى التطبيق من متجر آبل الإلكتروني، وعندما يحاول المستخدمون العثور عليه تظهر لهم رسالة بأن التطبيق غير متوفر، لكنه سيستمر بالعمل عند الذين قاموا بتحميله من قبل".

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وتجدر الإشارة إلى أن شركتي غوغل وآبل كانتا قد فرضتا حزمة من العقوبات على مصرف "سبيربنك" الروسي منذ مارس الفائت، لم يعد مستخدمو الأجهزة الذكية قادرين على تحميل تطبيقات المصرف عبر متجري Google Play وApp Store، لكن الذين حملوا تطبيقاته قبل العقوبات ما تزال خدمات التطبيقات متاحة لهم.

المصدر: فيستي