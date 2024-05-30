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خدمة جديدة في "يوتيوب" لمحبي الألعاب الإلكترونية

العالم الرقمي و Social media

خدمة جديدة في
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن مستخدمي "يوتيوب" حصلوا على خدمة جديدة لألعاب الفيديو الإلكترونية.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Playables الجديدة ستتوفر تدريجيا لمستخدمي "يوتيوب" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أو من خلال تطبيقات "يوتيوب" المخصصة لأجهزة أندرويد وiOS.

وأشار الخبراء في غوغل إلى أن الخدمة الجديدة قد لا تظهر لبعض مستخدمي "يوتيوب" حاليا، لكنها ستتوفر بشكل أوسع خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتوفر الخدمة للمستخدمين 75 لعبة إلكترونية حاليا، من بينها ألعاب الشطرنج وألعاب الكلمات المتقاطعة (Words of Wonders)، وبعض الألعاب الشهيرة مثل Angry Birds Showdown، وCut the Rope، وTomb of the Mask، وTrivia Crack.

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تجدر الإشارة إلى أن منصات "يوتيوب" كانت قد بدأت باختبار خدمة Playables عند بعض مستخدمي اشتراكات Premium العام الماضي، وكانت المرحلة الأولى من اختبارات الخدمة توفر عددا أقل من الألعاب، واستمرت حتى مارس الماضي.

المصدر: 3dnews

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