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Oppo تكشف عن أقوى هواتفها (فيديو)

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Oppo تكشف عن أقوى هواتفها (فيديو)
youtube/@TrendyTechReview
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كشفت Oppo عن هاتف K12 الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي الهاتف الجديد بشكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (162.575.38.4) ملم، وزنه 186 غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (24121080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 900 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، تقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: gsmarena

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