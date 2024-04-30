ما المميز في سماعات OnePlus اللاسلكية الجديدة؟

كشفت OnePlus عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة، والتي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا للسماعات التي تطرحها سامسونغ وآبل وسوني.

وتمتاز OnePlus Buds 3 بتصميمها الذي يجعلها ثابتة بشكل ممتاز في الأذن، كما جاءت كل سماعة بوزن 4.18 غ فقط، وحصلت السماعات على محفظة بلاستيكية أنيقة مجهزة ببطارية داخلية لتأمين شحن إضافي للسماعات.

وتؤمن هذه السماعات عرضا ممتازا للموسيقى والأصوات بترددات تتراوح ما بين 15 و40 ألف هيرتز، كما جهّزت بنظام عزل الضوضاء الخارجية القادر على عزل الأصوات التي تصل شدتها إلى 49 ديسيبل.

وجهّزت السماعات أيضا بملحقات مطاطية مرنة تجعلها مريحة في الأذن، كما زودت بتقنيات "بلوتوث-5.3" للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن التحكم بها عن بعد من خلال الهاتف أو باللمس كما في سماعات آبل وسامسونغ الصغيرة.

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وحصلت كل سماعة على بطارية داخلية بسعة 58 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من 6 ساعات بالشحنة الواحدة، ومع البطارية الإضافية الموجودة في علبة الشحن يمكن لهذه السماعات العمل لمدة 44 ساعة.

المصدر: 4pda