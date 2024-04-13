Oppo تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة

بدأت Oppo بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين ومواصفات منافسة.

ويأتي هاتف Oppo A3 Pro بهيكل أبعاده (162.7/74.3/7.5) ملم، وزنه 177 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP69.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 950 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وكاميرته الأساسية فحصلت على عدستين بدقة (64+2) ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.

المصدر: gsmarena