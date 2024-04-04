"إجابة مخيفة" من "ياندكس" الروسي على سؤال حول شخصية "ماشا"

علّقت شركة "ياندكس" الروسية على إجابة مخيفة للمساعدة الصوتية الذكية "أليس" ردا على سؤال عن شخصية ماشا في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ماشا والدب".

ووصفت شركة "ياندكس" إجابة "أليس" المخيفة التي أفادت بأن ماشا من الرسوم المتحركة هي "شبح فتاة قتلها الدب" بأنها حادثة منفصلة وغير صحيحة.

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وقال مصدر في شركة "ياندكس" الروسية:" في حالات منفصلة، أجابت "أليس" بشكل غير صحيح على سؤال حول عائلة الشخصية الرئيسية في مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب"، والآن لم تعد تجيب بهذه الطريقة، ونحن نوصي دائما بتفعيل نظام "الأطفال" عند التواصل مع "أليس" من أجل حماية الطفل من المحتوى غير المرغوب فيه.

وأضاف أن "أليس" تتعلم بانتظام أشياء جديدة، بما في ذلك عند التواصل مع صاحبها، حيث تحاول اختيار عبارات مناسبة للحوار.

وأوضح قائلا:" بالنسبة لبعض الأسئلة التي لا تستطيع "أليس" الإجابة عليها بنفسها، فإنها تأخذ المعلومات من مصادر مفتوحة".

يذكر أنه يمكنك بواسطة المساعدة الصوتية "أليس" أن تطلب تشغيل الموسيقى أو البحث عن فيلم، والاطلاع على الطقس والاختناقات المرورية، وإيجاد متجر أو مطعم، وضبط المنبّه وكذلك قراءة الأخبار بصوت عال. وفي الوقت نفسه تستطيع "أليس" التحكم في المنزل الذكي. وكانت قد تعلمت في وقت سابق الرد على المكالمات الهاتفية ونقل المعلومات المهمة إلى المستخدم. كما تقوم بالرد على المكالمات العشوائية إذا قمت بتفعيل خيار "حظر المكالمات العشوائية".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا