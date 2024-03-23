خبير روسي يفند سيناريو حجب الغرب لأنظمة آبل وأندرويد في روسيا

تمتلك شركتا Apple وGoogle، من الناحية التقنية، القدرة على تعطيل هواتف iPhone وAndroid الذكية في روسيا. ولكن ماذا لو حدث ذلك فعلا؟

أفادت بعض وسائل الإعلام باحتمال حجب أجهزة "آبل" و"أندرويد" الذكية في روسيا، ما أرق الكثير من مستخدمي هذه الأجهزة. فماذا لو تحولت هواتفهم حقا إلى "قطعة من الخردة" في يوم من الأيام؟

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وقد أكد مركز الاختبارات الرقمية في هيئة "روس كاتشيستفو" (الجودة الروسية) للصحفيين أن شركتي Apple وGoogle تتمتع حقا بالقدرة على تعطيل هواتف iPhone والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android في روسيا، ويمكن تحقيق ذلك اعتمادا على مبدأ يتم من خلاله حجب الأجهزة الذكية المسروقة. وبهذه الطريقة يمكن بالفعل حجب هاتف iPhone بالكامل مع فقدان جميع البيانات المخزنة في الجهاز. ويختلف الأمر قليلا بالنسبة إلى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، حيث يمكن سحب البيانات منها. ولكن من الصعب استعادة وظائف الهاتف نفسه، وسيتطلب الأمر تخصيص أموال إضافية لهذا الغرض.

ومع ذلك، فإن الهيئة الروسية، شأنها شأن الخبراء المتخصصين، يشككون في أن Apple وGoogle ستتخذان مثل هذه الخطوة التي ستسفر عن تكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسمعة. فمن الممكن في هذه الحالة رفع دعاوى قضائية ضد الشركات بشكل جماعي لأنه لم يتم تحديد مثل هذه الأسباب "الجيوسياسية" لحجب الهواتف الذكية المباعة وفقا لاتفاقيات الترخيص.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الاقتصاد الرقمي غيرمان كليمينكو:" يمكن مقارنة ذلك بتوقعات بأن كويكبا على وشك السقوط على الأرض". مع ذلك لو قالوا لي قبل عشر سنوات أنه بإمكانهم تعطيل بطاقة "الفيزا" و"الماستر كارد" لقلت أن ذلك مستحيل. ولكنه أصبح في نهاية المطاف أمرا ممكنا. وعلى الأرجح لن يكون هناك الحجب الكامل، وربما ستتخذ خطوات تدريجية. ويعني ذلك تعطيل عدد كبير من الخدمات التي يمكن الوصول إليها من الهاتف الذكي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا