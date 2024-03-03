مشكلات في بعض هواتف Xiaomi بعد التحديث الجديد

أبلغ بعض مستخدمي هواتف Xiaomi عن ظهور مشكلات في عمل هواتفهم بعد إطلاق التحديث الأخير لأنظمة تشغيل هذه الأجهزة.

وتبعا للتقارير التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام فإن المشكلات بدأت تظهر لدى بعض المستخدمين بعد إطلاق تحديثات أنظمة MIUI 14 وHyperOS الأخيرة، وأصبحت بعض الهواتف تتوقف عن تحميل التحديثات وتدخل وضعية إعادة التشغيل المستمر.

وأشار بعض الخبراء إلى أن المشكلات ربما حدثت لأن المطورين في Xiaomi أجروا تغيرات في برمجيات SystemUI.

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ويرى بعض خبراء التقنية أن الطريقة الوحيدة لاستعادة العمل الطبيعي للهواتف التي واجهت هذه المشكلة هو إجراء عملية إعادة ضبط كاملة لوظائف الهاتف من خلال قائمة Recovery Menu، ولكن في هذه الحالة سيتم فقدان جميع البيانات المخزنة على الجهاز ولن يكون من الممكن استرجاعها.

ولم تعلق Xiaomi بشكل رسمي بعد على الأخبار التي يتم تداولها حول المشكلات المذكورة.

المصدر: فيستي