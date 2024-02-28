Lenovo تكشف عن أول حاسب محمول مجهّز بشاشة شفافة! (فيديو)

كشفت Lenovo خلال معرض MWC 2024 التقني في برشلونة عن حاسب محمول مميز جهّزته بشاشة شفافة.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الخبراء في Lenovo فإن شاشة الحاسب يمكنها عرض المحتويات في الوقت الذي يمكن مشاهدة الأشياء الموجودة خلفها، كما حصلت على تقنية تمكن من جعل خلفيتها معتمة ليرى المستخدم ما تعرضه الشاشة فقط.

وكون حاسب Project Crystal الجديد ما يزال مجرد نموذج اختباري لم تكشف Lenovo عن مواصفاته الكاملة، لكن من المعروف أنه حصل على شاشة تعمل بتقنيات Micro LED مقاسها 17.3 بوصة، وتتمتع بمعدل سطوع يعادل 1000 شمعة/م تقريبا، وشفافيتها في ذروة السطوع تعادل 55%.

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والمميز في هذا الجهاز أيضا هو أنه غير مجهّز بلوحة مفاتيح تقليدية كما في الحواسب المحمولة العادية، بل زوّد بلوحة مفاتيح تعمل باللمس ومسطحة تشبه الزجاج أيضا، وتظهر الأزرار عليها على شكل أيقونات مضيئة.

ومن غير المعروف بعد متى ستطرح Lenovo هذا الحاسب، وهل سيطرح بشكله الحالي أم لا.

المصدر: chudo.tech