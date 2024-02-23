هاتف جديد قابل للطي من هواوي
كشفت هواوي عن "Pocket 2" الذي صمم ليكون من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.
يأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (170/75.7/7.3) ملم، وزنه 199 غ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8.
والشاشة الأساسية له أتت مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، مقاسها 6.94 بوصة، دقة عرضها (2960/1136) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشته الخارجية الصغيرة فأتت LTPO OLED بمقاس 1.15 بوصة، دقة عرضها (340/340) بيكسل.
يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.0، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية بسعة 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
والكاميرا الأساسية له أتت بأربع عدسات بدقة (50+12+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 10.7 ميغابيكسل.
ودعمته هواوي بمنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4520 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، كما يمكن شحنها لاسلكيا.
المصدر: gsmarena