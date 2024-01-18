مواصفات Moto G Play الجديد من موتورولا

أعلنت موتورولا عن مواصفات هاتف Moto G Play-2024 الذي ستطرحه بسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (163.8/75/8.3 ) ملم، وزنه 185 غ، حميت واجهته الأمامية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فتأتي بدقة 50 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبرالأقمار الصناعية، وبطرية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، وسيطرح بسعر 140 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena