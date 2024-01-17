Vivo تطرح منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد

بدأت Vivo بالترويج لهاتف iQOO Neo9 Pro الجديد الذي سيشكل منافسة قوية لهواتف xiaomi وسامسونغ.

يأتي الهاتف بهيكل مميز التصميم، أبعاده (163.5/75.7/8) ملم، وزنه 190 غ، وجهّز بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1400 شمعة/م،وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Mediatek Dimensity 9300 الجديد، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّد ببطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحنها بشواحن لاسلكية سريعة.

المصدر: gsmarena