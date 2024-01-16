اليابان.. افتتاح مدرسة "الواقع الافتراضي" لتعليم الطلاّب عن بعد! (فيديو)

تتطور أساليب التعليم مع مرور الزمن وتتخذ أشكالا جديدة، وفي خطوة لخلق واقع تعليمي جديد افتتحت في اليابان مدرسة "الواقع الافتراضي" التي ستساعد الطلاب في التعلّم عن بعد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطلاب الذين سينضمون لمدرسة "الواقع الافتراضي" التجريبية الجديدة ستكون لديهم الفرصة للتعلم عن بعد عبر الصور والفيدوهات الثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي، وسيتمكن الطلاب من "أن يكونوا على طبيعتهم، غير مقيدين بالمظهر" كما هو الحال في المدارس التقليدية، وستتوفر لهم فرصة التعلم في أي مكان يتواجدون فيه خارج حدود اليابان.

ومن جهتها أشارت شركة "Aomine Next" التي تعمل على تطوير الحلول المتعلقة بالواقع الافتراضي ورسومات الكمبيوتر والميتافيرس، إلى أن الدورات التعليمية في المدرسة المذكورة ستقام وفقا لقانون التعليم المدرسي والمتطلبات التي حددتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، ويمكن لطلاب هذ المدرسة الانتقال إلى أي مكان خارج البلاد، والحصول على نفس مؤهل التخرج من المدرسة الثانوية الذي يحصل عليه طالب المدرسة بدوام كامل.

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ووفقا للإعلانات التي نشرت للمدرسة الجديدة فإن الطلاب في دورات "Metaverse Student" التي ستجريها المدرسة سيحصلون على معدات الواقع الافتراضي مجانا، وستتسنى لهم فرصة حضور حصص تدريسية عبر تقنيات الفيديو.

المصدر: ixbt+ وكالات