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سوني تعلن عن خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي

العالم الرقمي و Social media

سوني تعلن عن خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي
Globallookpress
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أزاحت سوني الستار عن خوذتها الذكية الجديدة التي تمكن مستخدميها من التمتع بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المختلط.

وحصلت الخوذة الجديدة على تصميم مميز يجعلها مريحة أثناء وضعها على الرأس، وجهّزت بشاشات OLED بدقة 4k توفر للمستخدمين عرضا ممتازا للصور والفيديوهات الثلاثية الأبعاد.

وجهّزت سوني هذه الخوذة بوحدتي تحكم لاسلكيتين حصلتا على تصميم مميز لتكونا مريحتين في اليد، وجهّزتها بـ 6 كاميرات وأجهزة استشعار لتكون قادرة على رصد محيط المستخدم ودمج المكونات المحيطة مع عناصر الواقع الافتراضي.

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حصلت هذه الخوذة على معالجات Snapdragon XR2+ Gen 2 المتطورة التي تمكنها من التعامل بسرعة مع مختلف أنواع البيانات، وزوّدت بتطبيقات لتكون قادرة على الاقتران مع مختلف أنواع الحواسب والأجهزة الإلكترونية، وأشارت سوني إلى أنها تعاونت في تطوير هذه الخوذة مع شركة Siemens الرائدة في صناعة الإلكترونيات.

المصدر: club.dns

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