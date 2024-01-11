حاسب جديد من Asus مزود بشاشتين ومواصفات مميزة!

كشفت Asus عن حاسب Zenbook Duo الجديد الذي حصل على شاشتين يمكن استعمالهما معا لأغراض مختلفة.

تعمل شاشتا الحاسب باللمس، وجاءت كل واحدة من نوع OLED، بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، وترردها يعادل 120 هيرتز.

والمميز في هذا الجهاز هو إمكانيات استعماله في وضعيات مختلفة، إذ يمكن استخدامه كحاسب محمول في الوضع العادي، وبهذه الحالة تغطي لوحة المفاتيح الشاشة السفلية، كما يمكن فصل لوحة المفاتيح عن الجهاز وجعل الشاتين تعملان معا كشاشة كبيرة بالوضع العمودي أو الأفقي، ويمكن طي الشاتين بزاوية معينة ليتمكن شخصان على المكتب مثلا من التحكم بكل منهما على حدة.

إقرأ المزيد

يضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب نظام Windows 11 قابل للتحديث، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت.

يأتي هذا الحاسب بوزن 1.65 كلغ، وجهزته Asus بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB 3.2، كما حصل على بطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة في حال استخدام الشاشتين معا.

المصدر: 3dnews