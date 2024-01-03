بعض أشهر الحواسب المحمولة التي ظهرت عام 2023

شهد سوق الحواسب المحمولة ازديادا ملحوظا في المبيعات عام 2023، وظهرت العديد من الأجهزة التي تميزت من حيث التقنيات وجمالية التصميم.

Dell XPS 13 2-in-1:

لاقى هذا الحاسب رواجا كبيرا لمواصفاته العملية، إذ يعتبر من فئة الأجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها كحاسب محمول وكحاسب لوحي.

حصل الجهاز على شاشة لمس بمقاس 13 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

وجهّزته Dell بمعالج Intel Core i5 من الجيل الثاني عشر، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت.

MacBook Pro:

صنّف الجهاز بنسخته الجديدة من بين أفضل الحواسب المحمولة التي ظهرت عام 2023، وتميّز بشاشة Retina Liquid XDR التي توفر دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور، فضلا عن حصوله على كاميرات ويب توفر دقة 1080 بيكسل أثناء مكالمات الفيديو، كما دعم بنظام صوتيات يضم 6 مكبرات، ومايكروفونات عالية الأداء.

والمميز في هذا لحاسب تبعا لآبل هو تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة التي حصل عليها، إذ أن بطاريته تكفيه ليعمل لـ 22 ساعة تقريبا في حال عدم الاستخدام المكثف.

Asus Zenbook S 13 OLED:

يعتبر هذا الجهاز مناسبا للأعمال المكتبية وتصفح الإنترنت وتشغيل البرامج المتنوعة، إذ جهّز بشاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها 60 هيرتز.

يعمل الحاسب بمعالج Intel Core i7-1355U، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، كما حصل على أقراص تخزين داخلية من نوع SSD تصل سعاتها إلى 1 تيرايايت.

Acer Chromebook Spin 714:

تميّز بالتصميم الأنيق والهيكل المتين والخفيف الوزن، وبشاشته التي يمكن تحريكها بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير، وحصل على شاشة بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 60 هيرتز.

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يعمل الحاسب بمعالج Intel Core i5-1335U من الجيل 13، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة 256 غيغابايت.

وجهّزته Acer ببطارية تعمل 10 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وبمنافذ USB-C، ومنافذ HDMI ، ومكبرات صوت عالية الأداء.

المصدر: RT