صفحات ويكيبيديا الأكثر قراءة لعام 2023

قامت مؤسسة "ويكيميديا"، وهي منظمة غير ربحية تدير "ويكيبيديا"، بتجميع قائمة بالمقالات الأكثر مشاهدة على "ويكيبيديا" باللغة الإنجليزية في الفترة ما بين 1 يناير و28 نوفمبر 2023.

ويقدم إجمالي عدد مرات المشاهدة على "ويكيبيديا" لمحة عما يرغب معظم الأشخاص حول العالم معرفته.

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ووفقا للقائمة التي كشفت عنها مؤسسة "ويكيميديا"، فإنه كما هو متوقع، تصدر ChatGPT قائمة الصفحات الأكثر مشاهدة على ويكيبيديا باللغة الإنجليزية هذا العام، حيث حصدت 49.4 مليون مشاهدة.

وحظيت صفحة ChatGPT بأكثر من 79 مليون مشاهدة عندما تم جمع جميع المشاهدات باللغات المختلفة على الصفحة.

وأصبح روبوت المحادثة ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI وأطلقته في نوفمبر 2022 التطبيق الأسرع نموا في تاريخ الإنترنت، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم في ما يزيد قليلا عن شهرين.

وكانت مقالة "الوفيات في عام 2023" هي ثاني أكثر مقالات "ويكيبيديا" مشاهدة مع 42.6 مليون مشاهدة للصفحة.

واحتل كل من كأس العالم للكريكيت 2023 (بـ38.1 مليون مشاهدة)، والدوري الهندي الممتاز (بـ32 مليون مشاهدة)، وفيلم أوبنهايمر (بـ28.3 مليون مشاهدة)، المركز الثالث والرابع والخامس، على التوالي.

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وكانت هناك بعض المفاجآت بشأن أهم مقالات "ويكيبيديا" لهذا العام، فقد بحث الناس في جميع أنحاء العالم عن "ج. روبرت أوبنهايمر"، الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية"، وهو مدير أبحاث مشروع مانهاتن حول القنبلة الذرية.

وجاء أوبنهايمر في المركز السابع لأكثر صفحات "ويكيبيديا" دخولا بـ25.6 مليون مشاهدة.

ويليه في المركز الثامن الفيلم الهندي جوان بـ21.7 مليون مشاهدة، ثم الدوري الهندي الممتاز بـ 20.6 مليون مشاهدة، وفي المركز العاشر صفحة الفيلم الهندي باثان بحصدها 19.9 مليون مشاهدة.

ومن بين المواضيع الأخرى التي احتلت المراكز الـ 25 الأولى في تصنيف مؤسسة "ويكيميديا" للمقالات الأكثر مشاهدة على "ويكيبيديا"، كانت تايلور سويفت، وماثيو بيري، وفيلم باربي، وإيلون ماسك، وأندرو تيت وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والولايات المتحدة.

المصدر: RT