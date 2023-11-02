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مايكروسوفت تعلن عن إطلاق التحديث الجديد لأنظمة "ويندوز"

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تعلن عن إطلاق التحديث الجديد لأنظمة
Globallookpress
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أعلنت مايكروسوفت عبر صفحاتها على الإنترنت عن إطلاق التحديث الجديد لأنظمة Windows 11.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن التحديث الجديد يحمل العديد من المزايا التي تسهل عملية استخدام الحواسب، ويعتبر نسخة معدلة عن تحديث Windows 11 23H2 الذي أعلنت عنه في سبتمبر الماضي.

وحول الموضوع قال جون كيبل، نائب رئيس مايكروسوفت لخدمات ويندوز:"نظرا لأن إصدار عام 2023 من أنظمة Windows 11 يشترك في قاعدة البيانات مع الإصدارات التي أطلقناها العام الماضي فسنقدم إمكانية تحديث المزايا فيه باستخدام تقنية (التخديم)، أي أن المستخدم ستتوفر له فرصة تحديث الميزات كل شهر، وسيكون قادرا على تثبيت الميزات والتطبيقات الجديدة في حاسبه بسهولة".

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت في سبتمبر العام الجاري النسخة الاختبارية "23H2" من أنظمة Windows 11 للمستفيدين من برنامج اختبارات أنظمة ويندوز، وأشار الخبراء حينها إلى أن النسخة حملت معها العديد من الميزات الجديدة التي تسهل عملية التحكم بالحواسب عبر الأوامر الصوتية خلال ميزة Copilot التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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كما أضافت مايكروسوفت مع تلك النسخة عدة ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد المستخدمين على التحكم بالصور، كميزة تشويش خلفية الصورة ليظهر فيها العنصر المراد إبرازه، ميزة استعمال "الصور الشفافة" على واجهات الاستخدام، وأضيفت ميزات جديدة أيضا لمساعدة الحواسب في التعرف على محتويات النصوص المكتوبة.

المصدر: 3dnews

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