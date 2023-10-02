"ميتا" و"راي بان" تطلقان نظارات ذكية تتيح بث ما تراه مباشرة على "فيسبوك"

أطلقت شركة "ميتا" بالتعاون مع العلامة التجارية للنظارات "راي بان" (Ray-Ban)، نظارت ذكية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تتيح بث ما تراه مباشرة على "فيسبوك".

ومن خلال الكاميرات والميكروفونات ومكبرات الصوت، ستسمح النظارات للمستخدم بطلب معلومات حول ما يراه، أو الحصول على مساعدة في ترجمة اللافتات أو القوائم.

وسيتمكن السائحون أيضا من مشاركة تجاربهم مع الأصدقاء والعائلة في الوطن من خلال بث مقاطع الفيديو مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "ميتا"، أو إرسال الصور على الفور.

وتعد النظارات الذكية من بين الأجهزة الأولى التي تستخدم روبوتات الدردشة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "ميتا"، وهي تقنية تهدف إلى محاكاة المحادثة البشرية.

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وتقول الشركة إن روبوتات الدردشة سيكون لها "شخصية" وستكون مصممة للتخصص في موضوعات معينة، مثل السفر.

وباستخدام المعلومات في الوقت الفعلي المرجعية مقابل مكتبة من الصور والبيانات، سيكون بمقدورها على الفور تقديم تعليقات للمستخدمين حول ما يبحثون عنه.

وفي يوم الأربعاء، طرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات التي تنشئ صورا واقعية والنظارات الذكية التي تجيب على الأسئلة، بالإضافة إلى سماعة رأس محدّثة للواقع الافتراضي.

وأطلقت "راي بان" نظاراتها الذكية لأول مرة في عام 2021، ولكنها كانت مصممة بشكل أساسي لتسجيل مقاطع الفيديو.

وتتميز النظارات الجديدة بصوت وكاميرات محسنة، وتأتي بقدرات جديدة "لم يتم رؤيتها على زوج من النظارات الذكية من قبل".

ويمكن للمستخدمين البث المباشر من النظارات إلى "فيسبوك" أو "إنستغرام" من خلال قول "Hey Meta"، مساعد المحادثة الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للشركة.

وسيتم دمج برنامج Meta AI في النظارات الذكية كمساعد، بدءا من الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة.

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ومن شأن تحديث البرنامج المقرر إجراؤه في العام المقبل أن يمنح المساعد القدرة على تحديد الأماكن والأشياء التي يراها الأشخاص، بالإضافة إلى إجراء ترجمة اللغة.

ويعمل Meta AI على نموذج مخصص يعتمد على نموذج اللغة الكبير Llama 2 القوي الذي أطلقته الشركة للاستخدام العام في يوليو.

وقال زوكربيرغ إن برنامج الدردشة الآلي سيتمكن من الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من خلال شراكة مع محرك بحث Bing من "مايكروسوفت".

وتأتي النظارات مزودة بكاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل. ويمكنك التقاط مقاطع فيديو بدقة عالية Full HD 1080p تصل مدتها إلى 60 ثانية.

وهناك أيضا ميزة لإرسال الصور بسرعة إلى الأصدقاء والعائلة بأمر صوتي واحد.

وهناك أيضا صوت اتجاهي محسّن يعد بـ "تقليل تسرب الصوت" حتى عندما يكون الجو صاخبا أو عاصفا، وفقا لـ"ميتا".

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إن التقاط الصوت أفضل بفضل مجموعة مكونة من خمسة ميكروفونات.

كما أن النظارات تتمتع بتصميم "أخف وزنا وأكثر راحة"، وقالت "ميتا" إنه إذا كنت تستخدم علبة الشحن، فستحصل على 36 ساعة من الاستخدام.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال نيك كليج، رئيس Meta Global Affairs إن الشركة اتخذت خطوات لتصفية التفاصيل الخاصة من البيانات المستخدمة لتدريب النموذج وفرضت أيضا قيودا على ما يمكن أن تولده الأداة، مثل حظر إنشاء صور واقعية من الشخصيات العامة.

وكشف زوكربيرج أن الجيل الجديد من نظارات "ميتا راي بان" الذكية سيبلغ سعرها 299 دولارا. وهي متوفرة في مجموعة من الألوان والأنماط المختلفة.

والطلبات المسبقة مفتوحة الآن على موقي "ميتا" و"راي بان" على الإنترنت، وستكون النظارات الذكية متاحة للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر البيع بالتجزئة بدءا من 17 أكتوبر.

المصدر: ديلي ميل