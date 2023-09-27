شكوى جديدة تلاحق "آيفون 15 برو" مع ارتفاع حرارته لدرجة صعوبة حمله!

اشتكى مستخدمو "آيفون 15 برو" و"برو ماكس" من أن هواتفهم الجديدة ترتفع حرارتها بشكل لا يطاق بعد بضع دقائق من الاستخدام المتواصل.

وتظهر التجارب الجديدة أن هاتف "آيفون 15 برو" وصل إلى درجات حرارة تصل إلى 118 درجة فهرنهايت (48 درجة مئوية) في 30 دقيقة، بحيث لا يمكن التعامل معه.

ولجأ المستخدمون إلى موقع X للشكوى من المشكلة قائلين: "يصبح هاتف "آيفون 15 برو" المصنوع من التيتانيوم الطبيعي ساخنا للغاية، لدرجة يصعب الإمساك به. ويسخن بعد مكالمة FaceTime لمدة دقيقتين فقط".

كما شارك المستخدمون في مجتمع الدعم عبر الإنترنت من آبل تجربتهم مع الجهاز الجديد.

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وقال المستخدم marstatooine: "حدث هذا معي أيضا وكنت قد حصلت للتو على الهاتف. أدركت بسرعة أنه كان أكثر سخونة من هاتفي السابق".

وأضاف آخر: "كنت ألتقط الصور، واستمر في الإغلاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

ويُعتقد أن مصدر الحرارة هو شريحة المعالجة، والتي تصبح أكثر سخونة في الهواتف الذكية عموما كلما زادت صعوبة عملها.

وتأتي خيارات "آيفون 15 برو" من آبل مزودة بشريحة متطورة تسمى A17 Pro تعمل على تحسين الأداء، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية.

واكتشف مدون التكنولوجيا الصيني، Geekerwan، أن الشريحة الموجودة في "آيفون برو" تسجل أرقاما قياسية جديدة لدرجة الحرارة خلال 30 دقيقة فقط.

وقال في مقطع فيديو نشر على "يوتيوب": "سجلت درجة حرارة سطح "آيفون 15 برو" رقما قياسيا جديدا في تجربتي مع أجهزة "آيفون"، حيث وصلت إلى 48 درجة مئوية".

وأطلقت شركة آبل مجموعة هواتف "آيفون 15"، المزودة بإطار جديد من التيتانيوم ومنفذ شحن USB-C وميزات جديدة للذكاء الاصطناعي.

ولا يعتقد أن التيتانيوم له علاقة بمسألة الحرارة، لأن المادة ذات موصلية حرارية ضعيفة نسبيا. ومن الممكن أن يتم إصلاح المشكلة من خلال تحديث البرنامج في المستقبل.

المصدر: ديلي ميل