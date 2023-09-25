قم بتحديث "آيفون" الآن.. آبل تصدر تحديثا عاجلا لنظام iOS!

اضطرت شركة آبل إلى إصدار تحديثات عاجلة لنظام التشغيل الجديد iOS 17، بعد أيام فقط من إطلاقه.

ويعمل نظام التشغيل iOS 17.0.1، المتوفر الآن عالميا، على إصلاح ثلاثة عيوب أمنية جعلت الأجهزة عرضة لـ "البرامج الخبيثة".

إقرأ المزيد

وخُصص التحديث لجميع نماذج "آيفون" التي لا تزال مدعومة من قبل عملاق التكنولوجيا، أي تلك التي تم إصدارها عام 2018 وما بعده.

ويعمل iOS 17.0.2 أيضا على إصلاح مشكلة قد تمنع نقل البيانات مباشرة من جهاز "آيفون" أقدم أثناء الإعداد.

لذلك، إذا كان لديك هاتف "آيفون 15" الجديد، فيجب عليك تحديثه إلى iOS 17.0.2 قبل أن تحاول نقل البيانات من جهازك القديم، وليس بعد ذلك.

وما عليك سوى التوجه إلى إعدادات جهازك وتحديد "عام" متبوعا بـ "تحديث البرنامج". ومن المفترض أن يؤدي النقر على "تنزيل وتثبيت" إلى بدء التحديث، والذي قد يستغرق بضع دقائق حتى يكتمل.

ويتضمن البرنامج الحديث العديد من الميزات المثيرة، بما في ذلك أداة البريد الصوتي المباشر والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك ببساطة عن طريق ملامسة جهاز "آيفون" الخاص بك مع جهاز آخر.

المصدر: ديلي ميل