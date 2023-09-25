تحديث iOS 17 يشعل الإنترنت بمزاعم تدميره "بطارية آيفون"!

سارع الملايين من مستخدمي "آيفون" لتنزيل تحديث iOS 17 الذي طال انتظاره، منذ أن أطلقته آبل الليلة الماضية.

ومع ذلك، يبدو أن الكثيرين قد ندموا بالفعل على قرارهم، وسط مزاعم بأن التحديث الأخير يستنزف عمر بطارية "آيفون".

واجتاحت الشكاوى موقع X (تويتر سابقا) على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث يزعم المستخدمون أن الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 17 قد أتلف بطارية أجهزتهم.

وكتب أحد المستخدمين: "هل نظام iOS 17 يدمّر بطارية هاتف أي شخص آخر"، كما أضاف أحدهم: "عمر البطارية يتدهور مع نظام التشغيل iOS 17".

وأُطلق iOS 17 يوم أمس، حيث سعت شركة آبل إلى إجراء تغييرات كبيرة على المراسلة وFaceTime على أجهزة "آيفون".

ويتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة والمثيرة، بما في ذلك ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص، ورسائل البريد الصوتي المباشرة، والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك ببساطة عن طريق ملامسة جهاز "آيفون" الخاص بك لجهاز آخر.

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وعلى الرغم من أن آبل لم تعلق بعد على الشكاوى الأخيرة حول عمر البطارية، إلا أن من الطبيعي تماما تجربة استنزاف البطارية في أعقاب التحديثات الكثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر ساعات وحتى أياما حتى تنتهي تغييرات البرامج، ما يعني أن طاقة البطارية يمكن أن تتقلب في هذه الأثناء، وفقا لـ ZDNET.

وقال أدريان كينجسلي هيوز، الباحث في ZDNet سابقا: "إن تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز "آيفون" يؤدي إلى تشغيل الكثير من العمليات في الخلفية، بدءًا من الفهرسة وحتى إعادة معايرة البطارية، ويمكن أن يستمر هذا ساعات أو حتى أياما. ولا يؤدي هذا إلى استهلاك الطاقة فحسب، بل إن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعًا بأن البطارية تُستنزف بسرعة أكبر في حين أنها ليست كذلك في الواقع".

ومع ذلك، إذا استمرت المشكلات لفترة أطول، فقد يكون من الجيد التحقق من السَّعَة القصوى لبطارية هاتفك.

وأخيرا، تنصح شركة آبل بأنه يمكن للمستخدمين اتخاذ عدد من الخطوات لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.

ويعد إبقاء هاتفك بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) أمرا ضروريًا للحفاظ على عمر البطارية. وتوصي شركة آبل المستخدمين بتجنب "شحن" هواتفهم بنسبة 100% أو السماح لها بالنفاد بالكامل.

ويمكن أن يؤدي إبقاء الجهاز مشحونا بالكامل فترة طويلة من الوقت إلى تفاقم سعة البطارية، ولهذا السبب قد يكون شحنه إلى 50% أفضل في معظم الأوقات.

المصدر: ديلي ميل