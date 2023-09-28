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العلماء الروس يتوصلون لاكتشاف سيحدث نقلة نوعية في الأجهزة الإلكترونية

العالم الرقمي و Social media

العلماء الروس يتوصلون لاكتشاف سيحدث نقلة نوعية في الأجهزة الإلكترونية
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت أكاديمية العلوم الروسية عن اكتشاف قد يحدث نقلة نوعية في عالم الأجهزة الإلكترونية.

وجاء في بيان صادر عن الأكاديمية: "اكتشف علماء معهد الفيزياء التابع لأكاديميتنا طريقة تجعل الثنائيات العضوية الباعثة للضوء في تقنيات OLED المعتمدة على مركبات اليوروبيوم تتألق بشكل أكثر سطوعا، لقد تبين لهم أن إضافة كمية معينة من ذرات الفلور إلى هذه المركبات يمكن أن يضاعف كفاءة توهجها".

وأضاف البيان: "العلماء بقيادة الباحث إيليا تيداكوف قاموا بدراسة مركبات البيتا ديكتونات، والمركبات العضوية التي تحوي على أيونات اليوروبيوم، ولاحظوا أن استبدال ذرات الهيدروجين بالفلور في جزيئات هذه المركبات أدى إلى زيادة كفاءة التوهج بشكل ملحوظ، الأكثر فعالية كانت الجزيئات التي تحتوي على ثلاث عشرة ذرة فلور، فقد حولت الضوء إلى إشعاع بكفاءة مضاعفة مقارنة بالجزيئات التي تحتوي على ثلاث ذرات".

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وتبعا للخبراء في الجامعة فإن هذا الاكتشاف سيساهم بشكل كبير في تطوير شاشات OLED التي تستخدم في الهواتف والتلفزيونات والأجهزة الإلكترونية، كما سيساعد على تطوير مصابيح LED أكثر كفاءة وتعمل لفترات طويلة.

المصدر: فيستي

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