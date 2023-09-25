عرض مذهل بتقنية الهولوغرام في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في الصين! (فيديو)

أذهلت الصين حضور مراسم افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الآسيوية بعروض فنية وعروض صورية وصوتية استخدمت فيها أحدث التقنيات.

ومن أكثر الأشياء التي شدت انتباه حضور حفل الافتتاح كانت عروض الهولوغرام التي ظهر فيها شخص عملاق يجري ليضيء الشعلة الأولمبية.

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وتعتبر تقنية الهولوغرام إحدى أبرز التقنيات التي تعتمد فيها أشعة الليزر لإظهار مجسمات ثلاثية الأبعاد، وتميزت الصين بشكل خاص في استعمال هذه التقنية في السنوات الاخيرة لتقديم عروض صورية متحركة في العديد من المناسبات التي شهدتها مدنها.

المصدر: RT