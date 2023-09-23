في حفل مبهر.. الرئيس الصيني يفتتح دورة الألعاب الآسيوية "2022"

تحت شعار "من القلب إلى القلب نحو المستقبل"، افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت، النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو.

وبعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس "كوفيد-19"، انطلقت الدورة التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضيا ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.

Chinese President Xi Jinping on Saturday night declared the 19th Asian Games open in Hangzhou, capital city of east China's Zhejiang Province. #AsianGamespic.twitter.com/pXePlCTMGX — Global Times (@globaltimesnews) September 23, 2023

Chinese President Xi Jinping on Saturday night declared the 19th #AsianGames open in Hangzhou, capital city of east China's Zhejiang Province pic.twitter.com/M7wtvMEOeI — China Xinhua News (@XHNews) September 23, 2023

وافتتح شي الذي حظي باستقبال حاشد من المتفرجين الذين لوحوا بالأعلام الصينية الصغيرة، الدورة الثالثة في الصين بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010، في واحدة من أكثر المدن ازدهارا في البلاد، أمام الضيوف المدعوين، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

- التراث الثقافي للصين

وجسد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين والصور الرومانسية من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليان غجو القديمة بوصفها موقعا مقدسا ومعلما بارزا في الصين وحضارة عمرها 5 آلاف سنة.

The mascots freely shuttle between the LED ground display and the suspended vertical LED screens, while Congcong, Lianlian, and Chenchen joyfully play music on a piano made of waves., grabbing the spotlight.#Hangzhou#AsianGames#LED#Mascots#HangzhouAsianGames#GoMascotsGopic.twitter.com/iDwTlcP7jD — 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) September 23, 2023

ومن خلال التقنيات الحديثة المبتكرة، تمركزت فكرة الحفل حول المياه والتاريخ القديم لهانغجو ومناظرها الطبيعية، مع الإشارة أيضا إلى سمعة المدينة باعتبارها الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين.

The 19th Asian Games officially kicked off tonight, and the adorable Asian Games mascots are captivating fans from all the delegations across Asia! #Hangzhou#AsianGames#Mascots#GoMascotsGo#HangzhouAsianGamespic.twitter.com/RZmXebP1X8 — 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) September 23, 2023

ولم تستخدم الألعاب النارية في حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي "بيغ لوتوس" المستوحى بشكله المعماري من الأمواج المتصاعدة لنهر تشيانتانغ، تماشيا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة.

Less than 30 minutes to the opening ceremony of Hangzhou Asian Games！Let’s get a preview of the site tonight！#Hangzhou#AsianGames#HangzhouAsianGames#Sports#OpeningCeremonypic.twitter.com/193FsdtWpx — 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) September 23, 2023

وحظي 50 ألف متفرج بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.

- الصين لمواصلة الهيمنة

ويعد البلد المضيف المرشح الأوفر حظا لتصدر جدول الميداليات في نسخة الألعاب الآسيوية الحالية، حيث يضم وفدا ضخما يبلغ قوامه نحو 800 رياضي، بينما تتنافس اليابان وكوريا الجنوبية على الوصافة.

وأرسلت كوريا الشمالية نحو 200 رياضي، منهية ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة عن الساحة الرياضية العالمية.

ويتنافس المشاركون بينهم أبطال عالم وأولمبياد، من أجل الحصول على ميداليات في 40 رياضة، من ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم إلى الرياضات الإلكترونية والبريدج.

وستكون تسع رياضات، من بينها الملاكمة والبريك دانس والتنس، مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس العام المقبل.

المصدر: وكالات