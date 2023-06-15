غوغل تجعل تطبيق Meet الشهير أكثر أمانا مع ميزة جديدة

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن غوغل ستزود تطبيق Meet الشهير بميزة جديدة ستسهل على المستخدم إجراء اجتماعات الفيديو أثناء السير أو التنقل.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن العديد من الناس يضطرون أحيانا إلى الانضمام إلى اجتماعات الفيديو عبر Meet أثناء التنقل، الأمر الذي قد يشتتهم أو يشكل خطرا على حياتهم أحيانا، لذا كانت هناك حاجة لإضافة ميزة جديدة للتطبيق لجعل مكالمات الفيديو أكثر أمانا.

وأشار موقع 9to5google إلى أن الميزة الجديدة التي تدعى "On-the-Go" والتي ستظهر في التطبيق ستسهل على المستخدم المشاركة بمؤتمرات الفيديو أثناء التنقل، وهناك طريقتان لتتفعل، الطريقة الأولى تلقائية وتتفعل فيها الميزة مباشرة عندما يستشعر الهاتف أن المستخدم يتحرك سيرا على الأقدام ويطالبه بتفعيل الخاصية المذكورة، أو يمكن للمستخدم التبديل إلى وضعية On-the-Go يدويا من خلال قائمة الإعدادات داخل محادثة الفيديو.

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وبمجرد تفعيل الميزة الجديدة سيتحول المستخدم من المشاركة بالصوت والصورة خلال اجتماع الفيدو إلى المشاركة بالصوت فقط، كما ستصبح الأزرار على واجهة الاستخدام أكبر حجما ليسهل الضغط عليها ومنها أزار المشاركة بالحوارات عبر رفع اليد، كما ستظهر أزرار خاصة للتحول إلى سماع الصوت عبر مكبر الهاتف ، وزر لإنهاء المكالمة.

المصدر: appmaster