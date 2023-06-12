تحذير من ثغرات خطيرة في برمجيات Nvidia المرتبطة بالذكاء الاصطناعي!

حذّر خبراء في أمن المعلومات من وجود ثغرات برمجية خطرة في بعض البرمجيات التي تطورها Nvidia، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها فاينانشيال تايمز فإن الخبراء في شركة Robust Intelligence الأمريكية المتخصصة بامن المعلومات تمكنوا من اكتشاف ثغرات برمجية خطرة في أنظمة NeMo Framework التي تطورها Nvidia، ومن خلال هذه الثغرات يمكن الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة ببعض المستخدمين.

وكانت Nvidia قد طورت برمجيات NeMo Framework كأداة للمطورين الخارجيين لإنشاء منتجات متنوعة تستخدم خوارزميات توليد تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بين هذه المنتجات روبوتات المحادثة الآلية والرد على الرسائل، والتي تستخدم على نظاق واسع حاليا من قبل العديد من الشركات والمؤسسات.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شعبية منتجات شركة Nvidia ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا بسب استخدام الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلك المنتجات، وتتوقع الشركة أن يبلغ إجمالي المبيعات بين مايو ويوليو 11 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 50% تقريبا عما توقعه لها خبراء سوق الأسهم في الولايات المتحدة.

المصدر: فيستي