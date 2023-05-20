هل صمد أفضل هواتف آسوس أمام أصعب الاختبارات؟!

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرة هاتف ASUS Rog Phone 7 الجديد على تحمل أقسى الاختبارات.

وخلال المقطع استعرض الخبير في القناة الهاتف وملحقاته الخارجية، وأظهر قدرة أقسام المبرد الخارجي للهاتف على تحمّل محاولة الكسر.

وقام الخبير خلال الفيديو بجرح شاشة الهاتف بأداة حادة فأظهرت الشاشة مقاومة ممتازة ضد الخدش وحصلت على تصنيف جيد جدا بالنسبة لهذا النوع من الاختبارات.

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وعندما حاول الخبير خدش الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف بنفس الأداة لم تظهر على الزجاج أية علامات تذكر للخدوش، لكن الحواف الجانبية ظهرت عليها آثار واضحة عند خدشها.

وفي اختبار لمتانة الهاتف حاول الخبير ثني هيكله بكلتا يديه فانحنى الهيكل قليلا لكن هذا الأمر لم يؤثر على عمل الهاتف واستمرّت شاشته بالعمل بشكل ممتاز ولم تتأثر وظائفها.

المصدر: يوتيوب/JerryRigEverything