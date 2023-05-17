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RT تستعرض تجربتها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي

العالم الرقمي و Social media

RT تستعرض تجربتها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbp8

نشرت RT الروسية في قناتها على "تليغرام"مقطع فيديو قصير يظهر تجربة أجراها خبراؤها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وطلب الخبراء من تقنيات الذكاء الاصطناعي صنع مقطع ترويجي للقناة على "تليغرام" باستخدام الرسوم المتحركة وتصميم شعار لها.

وتمكن الذكاء الاصطناعي من ابتكار صورة لفتاة تنبض بالحياة تروّج للقناة كلاميا، كما تمكّن من تأليف موسيقى تصويرية مدتها 10 دقائق تقريبا لتعمل مع مقطع الفيديو.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قناة RT الروسية صوّرت عملا تلفزيونيا يحكي عن قصة الذكاء الاصطناعي وتأثير هذه التقنيات على المهن وسوق العمل، وسيتم نشره على القناة قريبا.

المصدر: RT

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