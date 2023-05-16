شبكة VK الاجتماعية الروسية تسجل رقما قياسيا من حيث متوسط العدد الشهري للمستخدمين

بلغ متوسط العدد الشهري لمستخدمي شبكة "فكونتاكتي" (VK) الاجتماعية الروسية في الربع الأول من العام الجاري 81.5 مليون شخص.

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وقد حطمت شبكة "فكونتاكتي" (VK) الاجتماعية الروسية رقما قياسيا لها من حيث عدد المستخدمين حيث بلغ متوسط العدد الشهري لمستخدمي الشبكة 81.5 مليون شخص في الربع الأول من عام 2023. جاء ذلك في تقرير نشرته الخدمة الصحفية لشركة "فكونتاكتي"، ومع ذلك فإن إيرادات VK ازدادت بنسبة 39.5% وبلغت 27.3 مليار روبل. وتمكنت شركة VK من تحقيق ذلك بفضل زيادة عائدات الإعلانات بمقدار 16.3 مليار روبل، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

أما اقتناؤها منصة دْزِنْ" الإلكترونية في سبتمبر عام 2022 فكان دافعا آخر لزيادة العائدات حيث بلغ العدد اليومي لمستخدمي الشبكة الاجتماعية 32.5 مليون مستخدم. ومتوسط العدد اليومي للمستخدمين بلغ 17.2 مليون مستخدم.

يذكر أن VK هي شبكة تواصل اجتماعي روسية متاحة للمستخدمين بـ82 لغة. تم تأسيسها في 10 أكتوبر عام 2006 من قبل رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف كشبكة اجتماعية للطلاب وخريجي الجامعات، وتشغل الشبكة المكانة الـ15 في العالم حيث تزداد شعبيتها باطراد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا