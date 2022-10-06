"VK" الروسية تنتهي من اختبار خدمتها المميزة لألعاب الفيديو

أعلن القائمون على شبكة التواصل الاجتماعي "VK" الروسية عن انتهاء اختبارات خدمة الألعاب VK Play التي ستنافس خدمات غوغل وسوني الشبيهة.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن اختبارات VK Play كانت قد بدأت منذ أبريل الفائت وانتهت مؤخرا، وباتت الخدمة متوفرة للمستخدمين بـ 7 لغات، وآخر تحديث لها يتضمن ميزات مثل "مكتبة المستخدم"، وميزة "الدردشة بين اللاعبين"، وميزة "أخذ لقطة للشاشة"، وميزة "توثيق مقطع فيديو" أثناء تشغيل اللعبة.

وبالإضافة إلى كل ما سبق باتت ملفات تعريف المستخدمين عبر الخدمة حاليا قادرة على عرض إنجازات المستخدم في الألعاب ومقارنتها بإنجازات الأصدقاء على VK Play، كما حصلت الخدمة على ميزة "ملف الأخبار".

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ومن جهته قال المدير الفني لـ VK Play إن الميزات الجديدة ستستمر في الظهور لمستخدمي الخدمة التي تضم حاليا 13 ألف لعبة، وستظهر فيها ميزات البث المباشر، وميزات لاستحداث المسابقات بين اللاعبين.

وتضم خدمة VK Play عدة فئات من الألعاب الإلكترونية منها ألعاب الأكشن وألعاب التفكير وتنشيط الذكاء وغيرها، كما ستتنوع ألعابها لتكون قابلة للتشغيل عبر مختلف أنواع الحواسب والهواتف حتى مع الحواسب ذات القدرات التشغيلية المحدودة والتي تعمل مع شبكات إنترنت بسرعات بطيئة نسبيا.

المصدر: فيستي