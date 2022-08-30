شبكة "VK" تحصل على خدمة جديدة تمكّن المستخدمين من جني الأرباح

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية عن إطلاق خدمة جديدة لتنافس من خلالها خدمات Twitch والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وأشارت الشبكة في بيان على صفحاتها على الإنترنت إلى إطلاق منصة VK Play Live الجديدة، والتي سيتمكن المستخدمون من خلالها من بث الفيديوهات بالوضع المباشر كما في "يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" وTwitchوبعض منصات التواصل الشهيرة، وأعلنت أن الخدمة ما تزال في الوضع التجريبي حاليا لكنها باتت توفر إمكانية بث الفيديوهات الحية حاليا.

والمميز في هذه الخدمة هو أن صناع المحتوى سيحصلون على 90% من عائدات الأموال التي ستجنيها مقاطعهم وفيديوهاتهم عبر الشبكة، وهذه النسبة تبعا لـ "VK" تعتبر الأعلى من بين نسب الربح التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي من عائدات أرباح المحتوى عبر الإنترنت.

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وعلى خلاف خدمات البث المباشر التابعة لبقية شبكات التواصل فإن خدمة VK Play Live الجديدة تمكن صناع المحتوى من إنشاء عدد غير محدود من مستويات الاشتراك في البث المباشر، فضلا عن أنها توفر ميزة بث المقاطع المصورة بجودة 4K.

وقامت شبكة " VK" الروسية بإضافة العديد من الخدمات والميزات الجديدة مؤخرا لاجتذاب المزيد من المستخدمين، كما أعلنت أيضا عن إطلاق تطبيق مستقل يدعى "VK Messenger"، يمكن المستخدمين من التواصل مع جهات الاتصال الموجودة في هواتفهم وأجهزتهم الذكية عبر الرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

المصدر: فيستي