روسيا تطور كاميرات مراقبة عصية على الاختراق!

أعلنت شركة Signal التابعة لـ"روستيخ" الروسية عن تطويرها لكاميرات مراقبة مميزة يصعب اختراق شبكاتها.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "قام الخبراء التابعون لشركتنا بإنتاج وتجميع كاميرا مراقبة IP مخصصة لتوثيق الفيديو، وتتميز بتقنيات متطورة تمنع الوصول غير المصرح إلى شبكاتها ومخدماتها، سيتم دمج هذه الكاميرات في منظومة رقمية متكاملة، واستخدامها لضمان أمن المؤسسات والشركات".

وتبعا للبيان فإن الدفعة الأولى من هذه الكاميرات سيتم تركبيها مع منظومة الحماية والمراقبة لشركة Signal التي قامت بتصنيعها، كما ستختبر الشركة عدة أنواع من هذه الكاميرات بأحجام وهياكل مختلفة.

ruselectronics.ru

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ومن جهته أشار أندريه موتوركو، المدير العام لشركة Avtomatika التي تتبع لها Signal أيضا إلى أن خصائص الكاميرات الجديدة تتوافق مع خصائص أحدث كاميرات المراقبة من الشركات الرائدة عالميا، ويمكنها ان توثق صورا وفيديوهات بمنظور واسع وتفاصيل رائعة، كما أن هياكل هذه الكاميرات حصلت على حماية من الصدمات ومن الغبار والرطوبة، وطليت بمواد خاصة تمكنها من العمل في المنشآت الصناعية والكيميائية والأماكن ذات الرطوبة العالية.

وتحوي هذه الكاميرات تبعا لمطوريها على حساسات للضوء ومستشعرات متطورة عالية الأداء، ومنظومة تقريب بصري قوية، وتقنيات بالأشعة ما تحت الحمراء تساعدها على توثيق فيديوهات عالية الدقة ليلا، وعلى مسافات تصل إلى 60 م.

المصدر: سلاح روسيا