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"Sber" الروسية تطلق 21 نموذجا من أجهزة التلفاز الذكية

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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أعلنت شركة "Sber" عن إطلاق 21 نموذجا جديدا من أجهزة التلفاز الذكية المجهزة بمواصفات مميزة.

وأشار القائمون على الشركة إلى أن خط الإنتاج SberDevices بدأ بطرح 21 طرازا من التلفزيونات الذكية التي تتراوح مقاسات شاشاتها ما بين 32 و65 بوصة.

وحصل العديد من أجهزة التلفاز على شاشات تتراوح دقتها ما بين HD Ready و Full HD و4K، والنماذج الغالية منها التي أتت بمقاسات 50-65 بوصة جهّزت بشاشات QLED بدقة 4K و Ultra HD.

وحصلت الأجهزة الجديدة على منظومات صوتيات مزودة بمكبرات صوت عالية الأداء، كما تم تعديل برمجياتها لتتمتع بسرعة استجابة أكبر مقارنة بتلفزيونات "Sber" التي طرحت سابقا.

youtube/Трезвая Тыква
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ودعمت "Sber" أجهزتها الجديدة بتقنيات Salyut TV، وتقنيات للوصول إلى الإنترنت، وتطبيقات وبرامج لمشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى، كما زودتها بأجهزة تحكم عن بعد يمكنها التفاعل مع الأوامر الصوتية.

المصدر: ixbit

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