Yandex الروسية تطلق مجموعة جديدة من المنتجات الذكية

أعلنت شركة Yandex الروسية عن تطوير مجموعة جديدة من الإلكترونيات والأدوات التي تستخدم في التحكم بـ"المنازل الذكية".

وأشارت الشركة في مواقعها على الإنترنت إلى أنها ستطلق قريبا نسخة جديدة من مساعد "ماكس" المنزلي الذكي، وأن المساعد الجديد سيكون أكثر أناقة من سابقه، كما سيحصل على دعم لتقنيات Zigbee التي تساعد في التحكم عن بعد بالأدوات المنزلية الذكية، الأمر الذي سيجعله يتوافق مع عدد كبير من الإلكترونيات الحديثة.

وتبعا لـ Yandex فإن نسختها الجديدة من المساعدات المنزلية ستحصل على دعم لبروتوكولات Matter المخصصة لتقنيات المنازل الذكية، والتي ستعتمدها العديد من الشركات الكبرى في تقنياتها مثل Apple و Google.

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وبالإضافة إلى المساعدات المنزلية الجديدة أعلنت Yandex عن جهاز "Yandex Hub" الذي سيمكن من التحكم بتقنيات المنزل الذكي دون مساعد منزلي أساسي، كما ستطلق الشركة 5 أنواع من المستشتعرات الذكية المخصصة لأمن المنازل منها مستشعرات للنوافذ ومستشعرات للأبواب، ومستشعرات حركة، ومستشعرات لقياس معدلات الرطوبة والحرارة، ومستشعرات للتنبيه حول وجود تسرب للغاز أو السوائل في المنزل.

المصدر: فيستي