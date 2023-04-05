متجر RuStore الروسي للتطبيقات يحصل على عدد كبير من البرامج الجديدة

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات أن المتجر حصل على عدد كبير من البرامج بما فيها تلك الأجنبية.

وحول الموضوع قال مدير قسم الشراكات في RuStore، إيليا أوليانوف: "حصل متجر تطبيقاتنا المخصص لأنظمة أندرويد على الكثير من البرامج والتطبيقات الجديدة، بما فيها تلك الأجنبية".

وأضاف "انضم إلى المتجر أكثر من 4000 ناشر ومطور للتطبيقات، وبات المتجر يحوي العديد من التطبيقات الأجنبية مثل تطبيقات شبكة Likee المنافسة لـ TikTok، والتي طورتها شركة BIGO Technology السنغافورية.. نعد بأن تزداد تطبيقات المتجر بشكل كبير في المستقبل القريب".

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ووفقا لإحصائيات Mediascope Cross Web فإن تطبيقات RuStore تم استعمالها من قبل 7% من مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة في روسيا في فبراير الماضي، وفي مارس الفائت تجاوز عدد تحميل التطبيقات من هذا المتجر الـ 18 مليون مرة.

طوّر متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة.

المصدر: فيستي