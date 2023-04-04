 
مباشر
عاجل
مراسلة RT: عملية طعن في ريشون لتسيون وإصابة جنود إسرائيليين (فيديو)

نوكيا تطلق هاتفا بمواصفات جيدة سعره منافس جدا

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطلق هاتفا بمواصفات جيدة سعره منافس جدا
youtube/ EveryTechEver
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v21c

تستعد نوكيا لإطلاق هاتف ذكي جديد يتوقع أن يكون بين أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد المتوسطة الفئة لهذا العام.

وتظهر الصور والفيديوهات التي انتشرت على الإنترنت أن الهاتف حصل على تصميم أنيق، وجهزت واجهته الخلفية بكاميرا أحادية العدسة.

وزود الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1520/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 2/3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد
تسريبات تكشف عن أحد أفضل الهواتف لهذا العام
تسريبات تكشف عن أحد أفضل الهواتف لهذا العام

أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 90 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا