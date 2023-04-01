تسريبات تكشف عن أحد أفضل الهواتف لهذا العام

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات وصورا تتعلق بهاتف ROG Phone الذي ستطرحه ASUS هذا العام ليكون من بين أقوى الهواتف الذكية أداء وأفضلها من حيث المواصفات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف ROG Phone 7 Pro الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى حماية عالية ضد الصدمات، وكما في هواتف ROG Phone السابقة سيحصل على مراوح تبريد وملحقات خارجية تجعله مخصصا للاستمتاع بألعاب الفيديو.

ومن المفترض أن تكون أبعاد الهاتف الجديد (172.8/77.3/10.3) ملم، وأن يجهّز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1080) بيكسل، وترددها يصل إلى 165 هيرتزا.

وسعمل الجهاز بكفاءة عالية بفضل معالج ،Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 ، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية له من المفترض أن تأتي بـ 3 عدسات بدقة (64+50+12) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وممنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع نظام الشحن السريع.

المصدر: 4pda