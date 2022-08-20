 
مباشر

Realme تكشف عن واحدة من أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة

العالم الرقمي و Social media

Realme تكشف عن واحدة من أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة
youtube/The Indian Stark
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmyq

تزامنا مع كشفها عن هاتفها الجديد أزاحت Realme الستار عن سماعة ذكية مميزة تنافس من حيث التقنيات أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة الموجودة حاليا.

وحصلت سماعات Buds T100 على تصميم مميز يجعل وضعها في الأذن مريحا ويحافظ على استقرارها حتى عند الجري وممارسة التمارين الرياضية، كما تمت حماية هيكلها من الرطوبة والغبار.

وزودت هذه السماعة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما حصلت على محفظة بلاستيكية مميزة مجهزة ببطارية إضافية تكفي لشحن السماعة عدة مرات لتعمل لـ 20 ساعة إضافية.

Realme تكشف عن واحدة من أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة
gsmarena.com

وتحوي هذه السماعة مكبر صوت ديناميكي عالي الأداء بقطر 10 ملم صمم بطريقة تمنح الأصوات صفاء  ووضوحا ممتازين، كما جهزتها Realme بتقنيات PEEK+TPU و +Bass Boost ليصبح الصوت جهورا عميقا وصافيا.

Realme تكشف عن واحدة من أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة
gsmarena.com
إقرأ المزيد
Alcatel تعود لسوق الهواتف بجهاز أندرويد سعره 100 يورو!
Alcatel تعود لسوق الهواتف بجهاز أندرويد سعره 100 يورو!

وتحوي T100 على خاصية إلغاء الضوضاء AI ENC والتي تتعرف على الأصوات الخارجية أثناء المكالمات وتعزلها ليبرز صوت المتصل ومستلم المكالمة بوضوح، فضلا عن ميزة "محسن الصوت" الذي يزيد مستوى الترددات من 97 إلى 102 ديسيبل.

المصدر: ixbit

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا