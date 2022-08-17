Alcatel تعود لسوق الهواتف بجهاز أندرويد سعره 100 يورو!

قررت Alcatel العودة لسوق الهواتف الذكية، وكشفت عن جهاز أندرويد منافس من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف B1 الجديد بهيكل أنيق التصميم أبعاده (146.7/71.9/10) ملم، وزنه 172 غ.

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 5.5 بوصة، دقة عرضها (1440/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 293 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Mediatek Helio A22، ومعالج رسوميات PowerVR GE8300، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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ودعم الجهاز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل تصور فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Alcatel بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB 2.0، وبطارية Li-Ion بسعة 3000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 4pda