Vivo تستعد لإطلاق أحد أفضل الحواسب اللوحية

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تفيد بأن شركة Vivo تعمل على تطوير أول حاسب لوحي من إنتاجها، ليكون أحد أفضل الحواسب اللوحية من النواحي التقنية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحاسب الجديد الذي سيحمل اسم Vivo Pad سيحصل على هيكل متين محاط بإطارات معدنية، وسيجهز على الأغلب بشاشة عالية الدقة بمقاس 9 بوصات.

وسيتمتع هذا الجهاز بقدرات عالية في معالجة البيانات والصور والفيديوهات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 870 الذي أثبت جدارته في أفضل الهواتف الذكية.

A new vivo 8,040mAh battery receives the TUV Rheinland certification. Unless vivo is trying to do something crazy with a smartphone, we are definitely going to see a tablet/laptop from the brand soon.

Plus, iQOO Pad and iQOO Book are also in the cards.#vivo#vivoPad#iQOOPadpic.twitter.com/3jS0ds3fGJ — Mukul Sharma (@stufflistings) June 18, 2021

ومن المفترض أن يجهز الحاسب أيضا بمعالج رسوميات من نوع GeForce RTX 3050، وأن يزود بمستشعر بصري للكاميرات عالي الأداء شبيه بذلك الموجود في كاميرات هواتف OPPO الرائدة، أما البطارية فيه فمن المتوقع أن تأتي بسعة 8040 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة.

Upcoming Vivo Tablet?🤔



Image source : CNIPA pic.twitter.com/tauiCAOzup — Nithin (@_the_tech_guy) May 27, 2021

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ولم تعلن Vivo عن مواصفات حاسبها المنتظر أو موعد إطلاقه بشكل رسمي بعد، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيظهر في الأسواق أوائل العام القادم.

المصدر: 4pda