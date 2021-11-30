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Vivo تستعد لإطلاق أحد أفضل الحواسب اللوحية

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Vivo تستعد لإطلاق أحد أفضل الحواسب اللوحية
youtube/REC Anything
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تفيد بأن شركة Vivo تعمل على تطوير أول حاسب لوحي من إنتاجها، ليكون أحد أفضل الحواسب اللوحية من النواحي التقنية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحاسب الجديد الذي سيحمل اسم Vivo Pad سيحصل على هيكل متين محاط بإطارات معدنية، وسيجهز على الأغلب بشاشة عالية الدقة بمقاس 9 بوصات.

وسيتمتع هذا الجهاز بقدرات عالية في معالجة البيانات والصور والفيديوهات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 870 الذي أثبت جدارته في أفضل الهواتف الذكية.

ومن المفترض أن يجهز الحاسب أيضا بمعالج رسوميات من نوع GeForce RTX 3050، وأن يزود بمستشعر بصري للكاميرات عالي الأداء شبيه بذلك الموجود في كاميرات هواتف OPPO الرائدة، أما البطارية فيه فمن المتوقع أن تأتي بسعة 8040 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة.

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ولم تعلن Vivo عن مواصفات حاسبها المنتظر أو موعد إطلاقه بشكل رسمي بعد، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيظهر في الأسواق أوائل العام القادم.

المصدر: 4pda

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