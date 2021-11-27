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هاتف رخيص آخر من سامسونغ يكتسح سوق الإلكترونيات

العالم الرقمي و Social media

هاتف رخيص آخر من سامسونغ يكتسح سوق الإلكترونيات
youtube/Izzi Boye
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طرحت سامسونغ هاتفا آخر بمواصفات جديدة وسعر منافس لتعزز من خلاله مواقع متقدمة لها في مبيعات الأجهزة الذكية.

ويأتي هاتف  Galaxy A03s بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.2/75.9/9.1) ملم، وزنه 196 غ، ومجهز بشاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core، ومعالج MediaTek MT6765 Helio P35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و46 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.

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وحصل الجهاز أيضا على ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فنحو 151 دولارا.

المصدر: 3dnews

 

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