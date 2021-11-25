Xiaomi تتجهز لإطلاق أقوى هواتفها

سرّبت بعض مواقع الإنترنت شيئا من مواصفات الهاتف الذي ستطرحه Xiaomi قريبا ليكون أحد أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Mi 12X Pro المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163.7/76/7.8) ملم، وزنه 196 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED منحنية الحواف بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، فضلا عن شاشة خلفية صغيرة لرؤية الإشعارات والرسائل الواردة.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 المطور بتقنية 5 نانومترات، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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كما سيأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+5) ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 8K، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وستجهزه Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit