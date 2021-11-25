OnePlus تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد

تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد سيكون واحدا من بين أفضل هواتف أندرويد وأكثرها تكاملا من النواحي التقنية.

وسيحصل OnePlus 10 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج، وعلى شاشة AMOLED منحنية الحواف بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440)، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 526 شمعة/م تقريبا.

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وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات OxygenOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+48+8) ميغابيكسل وستكون قادرة على تصوير فيديوهات 8K، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيأتي الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة 125W.

المصدر: ixbit