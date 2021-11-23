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أشهر الهواتف الذكية المطروحة حاليا

العالم الرقمي و Social media

أشهر الهواتف الذكية المطروحة حاليا
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نشر موقع gsmarena المتخصص بشؤون الإلكترونيات الحديثة قائمة بالهواتف التي تتمتع بأكبر شهرة بين المستخدمين حاليا.

وتصدر قائمة أشهر الهواتف بالنسبة للموقع هاتف Redmi Note 11 Pro من Xiaomi، والذي عرف بأدائه الممتاز وقدرات التصوير الجبارة، إذ حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، وزود بأحدث المعالجات التي تجعله قادرا مع العمل مع مختلف الشبكات بما فيها شبكات 5G.

وحل في المرتبة الثانية من القائمة هاتف Galaxy A52s من سامسونغ، الذي جمع بين المواصفات الجيدة والسعر المنافس، وتلاه هاتف +Redmi Note 11 Pro من Xiaomi.

وفي المرتبة الرابعة جاء هاتف Motorola Moto G200، وتراجع هاتف iPhone 13 Pro Max إلى المرتبة الخامسة، بينما حل سادسا هاتف Poco M4 Pro.

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وضمت قائمة أشهر 10 هواتف حاليا عدة أجهزة أخرى منها Samsung Galaxy A12، و Poco X3 Pro، وهاتف غوغل الجديد Pixel 6 Pro.

المصر: 4pda

 

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